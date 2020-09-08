Спасатели предотвратили пожар в коммуналке в центре Петербурга

Спасатели предотвратили пожар в коммуналке в центре Петербурга
Пожар в коммунальной квартире. Фото: МЧС

Сотрудники петербургского главного управления МЧС предотвратили пожар в историческом жилом здании в Центральном районе города.

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Как стало известно, происшествие случилось вечером во вторник, 8 сентября, в жилом доме №9 по Загородному проспекту. Пожарных вызвали жильцы семикомнатной коммунальной квартиры.

Они сообщили в экстренные службы, что между туалетом и кухней начали тлеть перегородки. На месте происшествия спасатели установили, что площадь горения составляет 1 кв.м. Сотрудники спецслужбы справились с возгоранием за полчаса — к 20.00 огонь был потушен.

С пожаром боролись десять спасателей с привлечением двух спецмашин. Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Селиваново огонь охватил 10 «квадратов» частного дома.

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