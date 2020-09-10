Движение по участку Нарвского проспекта перекрыто из упавшего на дорогу дерева

Дорожная полиция предупреждает автомобилистов о перекрытии Нарвского проспекта на участке от Старопетергофского проспекта до Бумажной улицы.

В Петербурге продолжает бушевать непогода. Сильные порывы ветра ломают деревья. Они в свою очередь падают на припаркованные автомобили или дороги.

Управлении ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти предупреждает владельцев транспортных средств о помехе на участке от Старопетергофского проспекта до Бумажной улицы. Возобновление движение ожидается примерно через 3-4 часа. Именно столько времени потребуется для того, чтобы убрать дерево с проезжей части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за шквалистого ветра падают деревья и летает профнастил. Очевидцы подсчитывают количество инцидентов в городе, которые произошли по вине ухудшения погодных условий.