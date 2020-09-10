Пианист из Петербурга играл на фортепиано более 42 часов без перерыва

Пианист из Петербурга играл на фортепиано более 42 часов без перерыва
Пианист Руслан Ишдавлетов . Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Пианист из Петербурга Руслан Ишдавлетов устроил так называемый музыкальный марафон: он непрерывно играл импровизированную мелодию в течение почти двух суток и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, своей непрерывной импровизированной игрой на фортепиано он установил мировой рекорд. Он начал играть утром 4 сентября и закончил спустя 42 часа 24 минуты.

Пианист-виртуоз рассказал, что ему не потребовалась какая-либо специальная подготовка перед марафоном.

«Я могу сказать, что готовился к этому около 30 лет», — заявил Ишдавлетов.

Он рассказал, что с каждым разом организму становится все легче переносить подобные выступления. Однако единственной проблемой, с которой ему тяжело справляться, остается сон.

При этом музыкант рассказал, что вновь собирается побить свой же рекорд — в конце сентября он планирует играть на фортепиано 50 часов без перерыва. Пианист заявил, что рассчитывает на успех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошел фестиваль «День русской музыки», посвященный Чайковскому.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мировой рекорд музыка новости спб пианист фортепиано


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автокран упал на машиниста из-за шторма в Петербурге
Петербургский депутат призвал проверить рекламные вывески в центре города ...
Музеям в Петербурге разрешили проводить групповые экскурсии
Грузооборот петербургского Большого порта за время пандемии снизился лишь на 1%
В Петербурге Духовная академия закрылась на карантин из-за Covid-19
Дрозденко отправляет правительство Ленобласти в отставку
В Павловском парке на Олений мост вернулись скульптуры
Gazeta.SPb.ru рассказывает про выплаты на детей в сентябре 2020 года