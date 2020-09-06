В Петербурге проходит фестиваль «День русской музыки», посвященный Чайковскому

Фестиваль "День русской музыки" зародился пять лет назад. Фото: Google View

Фестиваль "День русской музыки" зародился пять лет назад. Фото: Google View

В воскресенье, 6 сентября, в Северной столице на Площади искусств проходит ежегодный фестиваль «День русской музыки», призванный популяризировать музыку отечественных композиторов.

В течение дня зрителей порадуют концерты, лекции музыковедов и творчество художников. В этом году фестиваль посвящен 180-летию одного из столпов русской музыки, Петра Ильича Чайковского. Программа в «Вокальном» и «Инструментальном» шатрах фестиваля с 12 до 17 часов будет состоять из произведений великого композитора.

В 19 часов на основной сцене мероприятия состоится Гала-концерт в исполнении оркестра «Таврический» под управлении Михаила Голикова. На сцену с музыкантами выйдут солисты Мариинского театра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оркестр театра «Мюзик-холл» порадует петербуржцев и гостей города бесплатным концертом в Александровском парке.