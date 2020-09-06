В Александровском парке пройдет бесплатный концерт оркестра «Мюзик-холла»

В воскресенье, 6 сентября, оркестр «Северная Симфониетта» театра «Мюзик-холл» под руководством легендарного дирижера Фабио Мастранджело даст бесплатный концерт в Александровском парке.

Выступление музыкантов состоится в рамках мероприятия «Leto. Классика в Александровском парке», о чем информируют организаторы проекта. Концерт оркестра «Мюзик-холла» получил название «Жизнь в танце». Он начнется в 17:00 возле здания театра.

Камерный оркестр «Северная Симфониетта» исполнит шедевры композиторов с мировым именем: Бартока, Брамса, Пьяцоллы и других. Вход для всех категорий граждан бесплатный. Напомним, что ежегодный проект «Leto. Классика в Александровском парке» запустили летом 2015 года.

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