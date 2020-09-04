Зимой в Петербурге планируют открыть первый виртуальный концертный зал

В здании Екатерининского общественного собрания на набережной канала Грибоедова, 88-90, зимой появится первый виртуальный концертный зал.

По словам председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко, в новом зале будут проводить трансляции с участием виртуозных исполнителей из России и других стран. Кроме того, организаторы планируют создать специальные детские программы. Также зрителям будут доступны мастер-классы от самых именитых музыкантов и дирижеров мира.

Пространство создается в рамках реализации национального проекта «Культура» на базе организации «Петербург-концерт». На данный момент городские власти проводят конкурс на поставку оборудования: оно должно появиться до 1 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице возобновляются концертные мероприятия на крыше.