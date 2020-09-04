Зимой в Петербурге планируют открыть первый виртуальный концертный зал

Зимой в Петербурге планируют открыть первый виртуальный концертный зал
Фото: www.citywalls.ru

В здании Екатерининского общественного собрания на набережной канала Грибоедова, 88-90, зимой появится первый виртуальный концертный зал.

По словам председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко, в новом зале будут проводить трансляции с участием виртуозных исполнителей из России и других стран. Кроме того, организаторы планируют создать специальные детские программы. Также зрителям будут доступны мастер-классы от самых именитых музыкантов и дирижеров мира.

Пространство создается в рамках реализации национального проекта «Культура» на базе организации «Петербург-концерт». На данный момент городские власти проводят конкурс на поставку оборудования: оно должно появиться до 1 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице возобновляются концертные мероприятия на крыше.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
концертный зал открытие санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета
Петербуржцев за лето оштрафовали на 450 тысяч за мангалы и моторные лодки
Большинство россиян поддержали сексуальное образование в школах