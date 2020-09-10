В Петербурге из-за штормового предупреждения закрылись ГМЗ «Петергоф» и Ботанический сад

Северная столица продолжает находиться под властью бушующей непогоды, в связи с этим сады и парки принимают решение о временном закрытии.

В четверг, 10 сентября, на официальных сайтах Государственного музея-заповедника Петергоф и Ботанического сада появилась информация о закрытии. Временная мера является вынужденной и связана она со штормовым предупреждением. Попасть в сад и парки Петергофа петербуржцы смогут только на следующий день.

Напомним, управление МЧС Петербурга просит жителей города быть внимательными и осторожными. Во многих районах сегодня идут ливни. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. По возможности стоит избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями из-за риска их падения. По этой же причине стоит аккуратно парковать свои транспортные средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по участку Нарвского проспекта перекрыто из упавшего на дорогу дерева.