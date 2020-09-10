В Петербурге из-за штормового предупреждения закрылись ГМЗ «Петергоф» и Ботанический сад

В Петербурге из-за штормового предупреждения закрылись ГМЗ «Петергоф» и Ботанический сад
Петергоф. Фото: peterhofmuseum.ru

Северная столица продолжает находиться под властью бушующей непогоды, в связи с этим сады и парки принимают решение о временном закрытии.

В четверг, 10 сентября, на официальных сайтах Государственного музея-заповедника Петергоф и Ботанического сада появилась информация о закрытии. Временная мера является вынужденной и связана она со штормовым предупреждением. Попасть в сад и парки Петергофа петербуржцы смогут только на следующий день.

Напомним, управление МЧС Петербурга просит жителей города быть внимательными и осторожными. Во многих районах сегодня идут ливни. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. По возможности стоит избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями из-за риска их падения. По этой же причине стоит аккуратно парковать свои транспортные средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по участку Нарвского проспекта перекрыто из упавшего на дорогу дерева.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ботанический сад гмз петергоф закрытие новости спб штормовое предупреждение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Избавление от мучений»: РПЦ призывает привиться от Covid-19
Осенью в России вырастут цены на картофель
В Бразилии специалист по коренным народам стал жертвой аборигенов
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт
Китайский врач развеял популярный миф о правильном питании
Виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления
Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября
Россиянам посоветовали не откладывать покупку автомобиля