Ремонт на месяц закроет Михайловскую дорогу

Михайловскую дорогу на севере Петербурга будут поэтапно закрывать для автомобильного в связи с дорожным ремонтом. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Так, с 12 сентября по 5 октября машины не смогут проехать по участку от дороги в Каменку до Тихоокеанской улицы. А с 5 по 15 октября будет перекрыт проезд от дороги в Каменку до Заманиловской улицы.

Движение полностью перекроют из-за аварийного состояния дороги. Возможности организовать реверсивное движение на время ремонта нет.

Для водителей организуют объезд через улицу Первого Мая. Машины экстренных служб будут пропускать в индивидуальном порядке.

Жителей Петербурга просят заранее планировать свои поездки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по участку Нарвского проспекта перекрыто из упавшего на дорогу дерева.