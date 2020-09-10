Американский баскетболист «Зенита» пропустит Кубок Невы из-за болезни

Баскетболист петербургского «Зенита», американец Билли Барон не сможет принять участие в ближайшем матче своей команды.

Как сообщает пресс-служба баскетбольного клуба, 29-летний игрок баскетбольного клуба пропустит матч Клубка Невы против ЦСКА из-за плохого самочувствия. Уточняется, что баскетболист слег с пищевым отравлением.

Матч Кубка Невы будет проходить на поле Академии баскетбола «Зенит» в течение ближайших двух дней. В четверг, 10 сентября, в полуфиналах сыграют ЦСКА и УНИКС, а также «Зенит» и «Автодор». А на следующий день команды сыграют за третье место, затем финал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волейбольный «Зенит» снят с Кубка России из-за COVID-19. Петербургская волейбольная команда «Зенит» прекратит участие в Кубке России из-за коронавируса. Его подозревают у нескольких игроков.