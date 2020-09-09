Волейбольный «Зенит» снят с Кубка России из-за COVID-19

Волейбольный «Зенит» снят с Кубка России из-за COVID-19
ВК "Зенит". Фото: www.instagram.com/vczenitspb/

Петербургская волейбольная команда «Зенит» прекратит участие в Кубке России из-за коронавируса. Его подозревают у нескольких игроков.

Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола. Оказалось, что основной состав команды слег с высокой температурой. В федерации отмечают: симптомы указывают на коронавирус, но точного диагноза пока нет.

В результате команда была отстранена от этапа в Москве. Всем, кто выходит на одну площадку с «Зенитом», придется сдать тесты на коронавирус.

В федерации добавили: теоретически «Зенит» может выступить на втором этапе предварительного раунда Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге в середине сентября. Кроме того, у «Зенита» есть шанс выступить в решающим раунде турнира как у команды, в составе которой есть минимум три действующих игрока сборной России.

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