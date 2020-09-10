Главред издания Ленобласти анонимно посетил штаб Навального

Уже в воскресенье, 13 сентября, в Ленобласти пройдут губернаторские выборы. Журналисты из региона решили узнать, как петербургское отделение «команды Навального» проявит себя на этих выборах.

По информации издания, сторонники оппозиционера Алексея Навального хотят попасть в 17 из 18 российских субъектов, где в этом году будут выбирать губернатора. Исключением стала только Еврейская автономная область.

Чтобы выяснить, какие планы есть у сторонников Навального на Ленобласть, главный редактор Online47 просочился в «штаб Навального» под видом будущего наблюдателя.

Место сбора находилось в коворкинге на улице Достоевского. В целом, впечатление от посещения «подпольного кружка» у редактора осталось не самым приятным. Как он рассказал, там было много молодежи до 25 лет, большинство из которых переехали в Петербург и Ленобласть из других регионов.

Редактор раскритиковал и мотивацию аудитории, которая, с его слов, была схожа с «езжу на метро, а хочу на «мерсе». Но на «мерс» не заработал, потому что виновата власть».

Лектор Дмитрий Иевлев начал сразу с оправданий насчет пафосных заявлений команды Навального в соцсетях про «Умное голосование на выборах и «огорчи власть» — по его словам, это все для привлечения внимания.

По мнению сотрудника СМИ, «навальнят» интересовала не столько губернаторская кампания, сколько информация о том, как углядеть в работе УИКов нарушения и привлечь к этому внимание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что избирательные участки в Ленобласти оборудуют КОИБами.