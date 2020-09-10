В Кингисеппе ребенок выбежал на дорогу и попал под машину

В Кингисеппе ребенок выбежал на дорогу и попал под машину
Авария случилась вне зоны пешеходного перехода. Фото: pixabay

В Ленинградской области произошла автомобильная авария с участием 11-летнего мальчика-пешехода, который нарушил ПДД.

Об этом информирует региональное управление ГИБДД. Сообщается, что авария произошла около четырех часов дня на улице Большой Советской. Предварительно, мальчик 2009 года рождения выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В этот момент по улице ехал 55-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Примера». По всей видимости, он не успел затормозить и сбил пешехода.

В результате наезда мальчик получил серьезные травмы. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед Янино маршрутка съехала в кювет после попытки проехать по обочине.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп кингисепп наезд на пешехода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выросла летальность от коронавируса среди молодежи
Всем петербуржцам, даже переболевшим коронавирусом, советуют носить маски
Главред издания Ленобласти анонимно посетил штаб Навального
В Кингисеппе ребенок выбежал на дорогу и попал под машину
Штормовой ветер завалил Васильевский остров деревьями и светофорами
Полиция пойдет искать вандалов в центре Петербурга
Избирательные участки в Ленобласти оборудуют КОИБами
Система «Мобильный избиратель» собрала 20 тыс. заявок от жителей ...