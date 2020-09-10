В Кингисеппе ребенок выбежал на дорогу и попал под машину

В Ленинградской области произошла автомобильная авария с участием 11-летнего мальчика-пешехода, который нарушил ПДД.

Об этом информирует региональное управление ГИБДД. Сообщается, что авария произошла около четырех часов дня на улице Большой Советской. Предварительно, мальчик 2009 года рождения выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В этот момент по улице ехал 55-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Примера». По всей видимости, он не успел затормозить и сбил пешехода.

В результате наезда мальчик получил серьезные травмы. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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