Разбушевавшаяся стихия лишила воды и электричества жителей Купчино

Некоторым жителям Купчино за водой пришлось идти в магазины. Фото: Pixabay

Некоторым жителям Купчино за водой пришлось идти в магазины. Фото: Pixabay

Сильный ветер, разгулявшийся в Северной столице, принес неудобства жителям Фрунзенского и Невского района.

В четверг, 10 сентября, очевидцы в социальных сетях начали сообщать о перебоях с электричеством и водой.

Без света были вынуждены в течение нескольких часов сидеть жители некоторых домов на Будапештской и Софийской улицах, а также улице Олеко Дундича.

Также, появлялись сообщения, что во всем Купчино исчезала холодная вода. Предварительно, причиной неполадок стало повреждение на электростанции из-за ветра, что в свою очередь помешало полноценному обеспечению петербуржцев водоснабжением.

Напомним, в четверг, 10 сентября, порывы ветра в городе достигали 23 метров в секунду. Непогода привела к падению деревьев и шатких конструкций. От последствий стихии пострадало два человека и десяток автомобилей.

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