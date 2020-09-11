Два автомобиля насмерть сбили пешехода в Красногвардейском районе

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вечером в четверг, 10 сентября.

По предварительным данным правоохранителей, в вечернее время 25-летний водитель Ford Transit совершал движение по улице Коммуны, где сбил мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Сила удара отбросила пострадавшего на встречную полосу, где на него совершил наезд уже другой автомобиль — Chevrolet Cruze. В результате трагедии, пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте происшествия. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Выясняется обстоятельства ДТП и личность погибшего. Известно, что мужчине на вид было приблизительно 40 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкновение иномарки и самосвала на КАД закончилось госпитализацией для двоих человек.