Водитель иномарки сбежал после смертельной аварии в Ленобласти

Водитель иномарки сбежал после смертельной аварии в Ленобласти
Водитель разыскивается. Фото: Baltphoto

В Выборгском районе водитель автомобиля покинул место аварии после вылета в кювет и смерти пассажира.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 11 сентября, на 43 километре автодороги Высокое — Синицино.

Согласно предварительной версии правоохранителей, неустановленный водитель вместе с еще одним человеком направлялся в сторону поселка Кирпичное на автомобиле Renault Logan. По неизвестным причинам управление транспортным средством было потеряно, в результате чего оно вылетело в левый по ходу движения кювет. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу.

Серьезные травмы получил 27-летний пассажир машины. К несчастью, он скончался на месте происшествия, не дождавшись помощи медиков. А вот водителя ни в салоне, ни поблизости, полицейским обнаружить не удалось.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранительные органы выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии. Личность водителя, сбежавшего в места аварии, устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два автомобиля насмерть сбили пешехода в Красногвардейском районе.

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