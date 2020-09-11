Suzuki влетела во встречный «ПАЗ» в Петергофе, пострадали четыре человека

Suzuki влетела во встречный &#171;ПАЗ&#187; в Петергофе, пострадали четыре человека
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП с участием Suzuki и «ПАЗ». В результате столкновения пострадали три человека.

Авария случилась в четверг, 11 сентября, около 22:15 у дома №4 на Астрономической улице.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти, по предварительным данным, авто марки Suzuki Grand Vitara управлял 33-летний мужчина, в машине также находились два пассажира. «ПАЗ» же с 49-летним водителем ехал без пассажиров.

Столкновение произошло после решения иномарки выехать на встречную полосу. Оба водителя и еще одна пассажирка получили травмы средней тяжести. Еще одну женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель иномарки сбежал после смертельной аварии в Ленинградской области. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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