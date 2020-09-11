В Выборгском районе лжеработницы пенсионного фонда украли у пенсионерки миллион рублей

Правоохранительные органы разыскивают двух неизвестных женщин, обманувших пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 10 сентября, в полицию обратилась 88-летняя женщина. Она сообщила, что во вторник, 8 сентября, к ней в квартиру наведались две женщины в защитных масках, представившись сотрудницами пенсионного фонда. К несчастью, после прихода гостей пенсионерка резко начала плохо себя чувствовать, однако помощи она не дождалась. Воспользовавшись беспомощностью хозяйки квартиры, злоумышленницы украли ее сбережения в размере одного миллиона рублей и сбежали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Преступницы объявлены в розыск. Полицейские ищут их по имеющимся приметам и информации, полученной после просмотра камер видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники развели петербургскую пенсионерку на «отдых в Турции».