Житель Ростова-на-Дону ответит перед судом за сбыт фальшивых купюр в Петербурге

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ростова-на-Дону. Он обвиняется в фальшивомонетничестве.

Преступный инцидент произошел в июне текущего года. По данным следствия, безработный мужчина приобрел пять поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей, которые в последующем сбыл в арендованном авто.

Как сообщили в прокуратуре города, банкноты он купил через Интернет.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.

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