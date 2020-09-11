Citroen сбил девушку на пешеходном переходе в Кировском районе

Citroen сбил девушку на пешеходном переходе в Кировском районе
Девушка шла по зебре. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга мужчина на иномарке сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Под колесами авто оказалась девушка.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 11 сентября, на перекрестке набережной реки Екатерингофки и улице Невельской. По предварительным данным, 22-летняя девушка переходила дорогу по «зебре». В этот момент ее сбил 27-летний водитель Citroen C5.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД РФ по городу, в результате произошедшего пешехода в тяжелом состоянии увезли на скорой.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилист ответит перед судом за сбитого пешехода во время парковки авто на Константина Заслонова. Жителю был причинен тяжекий вред здоровью.

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