Автомобилист ответит перед судом за сбитого пешехода во время парковки авто на Константина Заслонова

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Суд рассмотрит уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии.

Дорожный инцидент произошел в феврале текущего года у дома №17 на улице Константина Заслонова. По данным следствия, обвиняемый, управляя личным авто, осуществляя движение задним ходом для парковки, совершил наезд на пешехода.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, мужчина не убедился в безопасности маневра, из-за чего причин тяжкий вред здоровью жителя.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.

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