Автомобилист ответит перед судом за сбитого пешехода во время парковки авто на Константина Заслонова

Автомобилист ответит перед судом за сбитого пешехода во время парковки авто на Константина Заслонова
Мужчина парковался. Фото:

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Суд рассмотрит уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии.

Дорожный инцидент произошел в феврале текущего года у дома №17 на улице Константина Заслонова. По данным следствия, обвиняемый, управляя личным авто, осуществляя движение задним ходом для парковки, совершил наезд на пешехода.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, мужчина не убедился в безопасности маневра, из-за чего причин тяжкий вред здоровью жителя.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.

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