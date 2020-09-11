Расхитительница складов в Петербурге отделалась исправительными работами

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местной жительницы, которой вменяют кражу.

Преступный инцидент произошел 26 января текущего года. По данным следствия, горожанка и ее сообщник вынесли с товарного склада магазина более десятка бутылок и упаковок алкоголя, жаровни, сковородки, сахар, корма и туалетной бумаги.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, ущерб ООО «Развитие Малых Форматов» составил 20 359, 32 рублей.

На следующий день подельники с этого же склада похитили имущество ООО «Развитие Малых Форматов» на общую сумму 71 594 рублей. Кроме того, 9 июня этого года злоумышленница похитила «Samsung Galaxy S8 +». Стоимость телефона оценили в 17 тыс. рублей.

Женщина признала вину. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10 процентов из зарплаты.

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