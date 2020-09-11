В Славянке поймали серийного похитителя топлива с заправок

В Славянке поймали серийного похитителя топлива с заправок
Водителя задержали в Славянке. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге Полиция Пушкинского района задержала уроженца Киргизии, которого подозревают в ряде краж топлива с заправочных станций.

Об этом сообщается в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Водителя, которому 22 года, остановили днем в пятницу, 11 сентября, на дороге в микрорайоне Славянка. Известно, что лишь в этом районе он шесть раз «забыл» оплатить бензин.

На молодого человека открыли несколько административных протоколов о мелком хищении, а также управлении машиной с заведомо подложными регистрационными знаками и установке этих знаков. Нарушителя задержали и отпустят только в понедельник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который дважды «заминировал» ТРК «Охта молл». Правоохранителям удалось вычислить и задержать телефонного террориста.

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