На Замшиной Cadillac сбил с ног пешехода

На Замшиной Cadillac сбил с ног пешехода
Пострадавшему помогают врачи. Фото: Pixabay

Мужчина пытался перебежать дорогу и угодил под колеса автомобиля.

В Калининском районе Санкт-Петербурга сегодня вечером, 11 сентября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Все случилось на углу Замшиной улицы и проспекта Маршала Блюхера примерно в 16:40. Там мужчина перебегал дорогу, когда на него наехал Cadillac. В результате нарушитель правил дорожного движения получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти поезд насмерть сбил мальчика на велосипеде. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и назначила необходимые судебные экспертизы.

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