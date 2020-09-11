В Ленобласти поезд насмерть сбил мальчика на велосипеде

В Ленобласти поезд насмерть сбил мальчика на велосипеде
Место происшествия. Фото: Северо-Западное управление на транспорте СК Р

В Ленобласти открыли уголовное дело по факту железнодорожного травмирования несовершеннолетнего, тело которого было найдено на переходе через ж/д пути.

Как сообщили в Северо-Западном управлении на транспорте СК РФ, в пятницу, 11 сентября, на переходе через ж/д пути у станции Волосово было найдено тело подростка, которого сбил поезд. Предварительно, подросток переезжал пути на велосипеде, когда переезд был закрыт. Там горел красный свет а шлагбаум был опущен.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и назначила необходимые судебные экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ж/д станции Комарово попал под поезд пожилой мужчина. Машинист подал предупредительный сигнал, но погибший или не услышал, или не обратил внимания на звук.

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