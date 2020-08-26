На ж/д станции Комарово попал под поезд пожилой мужчина

На ж/д станции Комарово попал под поезд пожилой мужчина
"Оградите себя и своих близких от непоправимых последствий, – помните, что железная дорога зона повышенной опасности!", - предупреждают в управлении МВД на транспорте. Фото: pixabay.com

В среду, 26 августа, дежурную часть транспортной полиции уведомили о несчастном случае, произошедшем на железнодорожной станции Комарово в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Под электричку, следующую из Северной столицы в Выборг попал пенсионер. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина пытался перейти железнодорожные пути по переходу, проигнорировав приближающийся поезд. Машинист подал предупредительный сигнал, но погибший или не услышал, или не обратил внимания на звук.

Экстренное торможение не помогло предотвратить столкновение. Получив травмы, не совместимые с жизнью, пенсионер скончался на месте происшествия. Сейчас транспортные полицейские устанавливают его личность, на вид мужчине около 70 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Проспект Большевиков» упала на рельсы молодая девушка.
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