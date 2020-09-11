СКА обыграл «Локомотив» со счетом 4:2

СКА обыграл &#171;Локомотив&#187; со счетом 4:2
"Локомотив" еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне. Фото: https://twitter.com/hcSKA

Команды встретились в рамках домашнего матча сезона КХЛ.

СКА и «Локомотив» встретились на льду сегодня, 11 сентября, на петербургском стадионе «Ледовый дворец». Матч состоялся в рамках сезона КХЛ. Среди петербуржцев смогли отличиться Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Лукас Бенгтссон и Эмиль Галимов, а у соперников шайбы в ворота забросили Денис Алексеев и Никита Черепанов.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу СКА. Таким образом, петербуржцы смогли прервать трехматчевую победную серию ярославцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Торпедо», команды забили 10 шайб. Команды встретились в Нижнем Новгороде на арене «КРК Нагорный». Игра завершилась поражением хозяев со счетом 4:6.

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