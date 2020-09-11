В Ленобласти задержали сбежавшего мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП

В Ленобласти задержали сбежавшего мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП
Мужчина сбежал с места инцидента, чтобы поспать. Фото: Pixabay

Водитель скрылся с места происшествия, но его все равно нашли.

В Ленинградской области задержали 26-летнего жителя Карелии, которого обвиняют в смертельной ДТП. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Авария произошла на дороге Высокое – Синицыно в ночь на 11 сентября. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина оказалась в кювете. В результате погиб 28-летний пассажир, еще один не пострадал. Мужчина, который сидел за рулем, сбежал.

Полицейские отмечают, что во время задержания подозреваемый был пьян и его еле разбудили. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД образовался серьезный затор по непонятной причине.

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