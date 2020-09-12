Нетребко перестала выходить из дома после информации о болезни партнера по сцене

Нетребко перестала выходить из дома после информации о болезни партнера по сцене
Актриса ждет результатов теста. Фото: Instagram Анны Нетребко.

У Ильдара Абдразакова выявили коронавирус.

Актриса Анна Нетребко заявила, что не будет принимать участие в спектакле «Евгений Онегин». Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра. Отмечается, что артистка ушла на самоизоляцию, так как ее коллега Ильдар Абдразаков заразился коронавирусом. Теперь Нетребко переживает, что сама может заболеть.

«Петербургские зрители очень ждали выступления Анны Нетребко в Мариинском театре. Тем более, что на сцене Мариинского она собиралась отметить свой день рождения»,

— рассказали в театре.

У всех актеров взяли тесты, результаты которых пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников считает, что нужно радоваться росту случаев заражения коронавирусом. Он объяснил, на чем основывается его мнение.

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