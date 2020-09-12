Мотоцикл превратился «в хлам» после встречи с «Яндекс.Такси» на Ветеранов

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла. Передняя часть второго превратилась в груду металла.
Авария случилась в субботу, 12 сентября, недалеко от дома № 91 на проспекте Ветеранов. Фотографиями поврежденных транспортных средств поделились в группе «Мотосолидарность ДТП».
«Мотоцикл в хлам», — написали пользователи.
Дорогу не смогли поделить мотоцикл Yamaha и авто «Яндекс.Такси». На кадрах видно, что байк разбит «в хлам», а служебная машина повреждена со стороны переднего пассажирского сиденья.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала об образовании затора на КАД. Очевидцы рассказывали, что автомобили стояли в пробке у тоннеля.