Мотоцикл превратился «в хлам» после встречи с «Яндекс.Такси» на Ветеранов

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла. Передняя часть второго превратилась в груду металла.

Авария случилась в субботу, 12 сентября, недалеко от дома № 91 на проспекте Ветеранов. Фотографиями поврежденных транспортных средств поделились в группе «Мотосолидарность ДТП».

«Мотоцикл в хлам», — написали пользователи.

Дорогу не смогли поделить мотоцикл Yamaha и авто «Яндекс.Такси». На кадрах видно, что байк разбит «в хлам», а служебная машина повреждена со стороны переднего пассажирского сиденья.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об образовании затора на КАД. Очевидцы рассказывали, что автомобили стояли в пробке у тоннеля.