В Петербурге в субботу циклон принесет дожди и порывистый ветер

В субботу петербуржцев ожидает дождливая, облачная и ветреная погода. Об этом рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня, 12 сентября, город на Неве опять не оставят в покое ненастные циклоны. Очередной посланник Атлантики, приближающийся с северо-запада, сделает погоду преимущественно облачной.

Синоптик отметил на своей странице в Facebook, что в Петербурге пройдут небольшие дожди, а также подует порывистый ветер.

Температура воздуха прогреется до 14…16 градусов тепла, в Ленобласти будет +12…+17 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу утром пробки в Петербурге оценили в 1 балл. Основные затруднения движения наблюдаются в Центральной части города. В выходной мало кто решил проснуться рано.