Неизвестный за ночь вынес 150 тысяч из отдела связи в Ленобласти

Неизвестный за ночь вынес 150 тысяч из отдела связи в Ленобласти
Полицейские начали розыск. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти разыскивают злоумышленников, совершивших хищение денег с отдела связи.

Преступный инцидент в поселке Победы. В отдел полиции обратилась 39-летняя женщина, работающая в отделе связи. Она рассказала, что в период с 20:00 10 сентября до 9 часов утра следующего дня неизвестный проник в помещение, где вскрыл кассы и похитил деньги из металлического ящика.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, ущерб составил 150 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные похитили миллион на стройке «Пулково групп», а после открыли стрельбу.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти розыск хищение


 

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