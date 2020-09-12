Женщина выстрелила в голову сожителю после совместной пьянки в Токсово

Женщина выстрелила в своего сожителя. Фото: pixabay

Женщина выстрелила в своего сожителя. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе задержали женщину, которая выстрелила в своего сожителя после совместной пьянки.

Инцидент произошел в пятницу, 11 сентября, на улице Привокзальной города Токсово. В отдел полиции обратилась 54-летняя женщина с заявлением о том, что она нанесла телесные повреждения своему 47-летнему сожителю. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие правоохранители выяснили, что заявительница выстрелила из травматического пистолета потерпевшему в голову.

Злоумышленницу задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный за ночь вынес 150 тыс. рублей из отдела связи в Ленобласти. Полицейские начали розыск злоумышленника.