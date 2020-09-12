В Ленобласти водитель стал фигурантом дела из-за погибшего в ДТП пассажира

В Ленобласти водитель стал фигурантом дела из-за погибшего в ДТП пассажира
После смертельного ДТП возбуждено дело. Фото: pixabay

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на дороге «Высокое – Синицыно». В результате аварии там погиб человек.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло накануне, 11 сентября, ночью.

По предварительным данным, 26-летний водитель Renault выбрал не ту скорость, потерял контроль над управлением и вылетел в кювет. Там автомобиль перевернулся.

В результате 28-летний пассажир умер на месте ДТП. Виновник аварии сначала скрылся, а затем все же вернулся.

По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для водителя.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Луначарского, где легковой автомобиль улетел в магазин.

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