Этап Кубка России по волейболу в Петербурге отменили из-за заболевших игроков

Этап Кубка России по волейболу в Петербурге отменили из-за заболевших игроков
ВК "Зенит". Фото: www.instagram.com/vczenitspb/

Второй тур предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужчин, который должен был пройти в Петербурге, пришлось отменить. Причиной стала болезнь нескольких игроков петербургского «Зенита».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию волейбола, второй этап турнира был запланирован в Петербурге с 16 по 20 сентября. Его пришлось отменить после заболевания нескольких игроков.

Волейбольный «Зенит», успел провести в первом туре предварительного этапа Кубка России только два матча. После этого несколько игроков почувствовали себя плохо.

Участие в соревнованиях было отменено. У них проявились симптомы ОРВИ. При этом в федерации волейбола отмечали: коронавирус у игроков пока не подтвердили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге начал работать новый волейбольный центр с бассейном.

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