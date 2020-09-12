Этап Кубка России по волейболу в Петербурге отменили из-за заболевших игроков

Второй тур предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужчин, который должен был пройти в Петербурге, пришлось отменить. Причиной стала болезнь нескольких игроков петербургского «Зенита».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию волейбола, второй этап турнира был запланирован в Петербурге с 16 по 20 сентября. Его пришлось отменить после заболевания нескольких игроков.

Волейбольный «Зенит», успел провести в первом туре предварительного этапа Кубка России только два матча. После этого несколько игроков почувствовали себя плохо.

Участие в соревнованиях было отменено. У них проявились симптомы ОРВИ. При этом в федерации волейбола отмечали: коронавирус у игроков пока не подтвердили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге начал работать новый волейбольный центр с бассейном.