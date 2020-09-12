Пропавших в Ленобласти детей нашли в Петербурге

Пропавших в Ленобласти детей нашли в Петербурге
В Ленобласти ищут пропавших мальчиков. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Петербурге спустя два дня нашли детей, которые ушли из дома в Ленобласти и не вернулись.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем в субботу, 12 сентября, по номеру «112» позвонила женщина, которая рассказала, что во дворе дома на бульваре Новаторов увидела похожих мальчиков. Их фото она заметила в новостях о поиске в социальных сетях.

Их забрали сотрудники полиции и увезли в территориальный отдел. В ближайшее время братьев передадут матери.

Отмечается, что противоправных действий в их отношении не совершалось.

Как писала gazeta.spb.ru, братья ушли гулять 10 сентября. Они покинули дом в деревне Келози и не вернулись. На следующий день их мать обратилась в полицию.

Как дети могли оказаться в Петербурге, пока не уточняется.

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