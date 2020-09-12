К поискам пропавших в Ленобласти мальчиков подключились следователи

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства исчезновения двух братьев из деревни Келози.

Об этом говорится в сообщении СУ СК РФ по Ленинградской области. Уточняется, что сейчас следователи проверяют места возможного нахождения детей. Правоохранители допрашивают тех, с кем общались мальчики.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что двое братьев 11 и 13 лет мальчики из Ломоносовского района Ленинградской области ушли гулять 10 сентября, но до сих пор не вернулись. На поиски мальчиков отправились наряды полиции.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении детей, просят сообщить по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58.

На одном мальчике была черная кофта с капюшоном с оранжевым рисунком и синие джинсы. На втором – ветровка, школьные черные брюки и черные кроссовки.