В Ленобласти ищут двух подростков, ушедших гулять 10 сентября

В Ломоносовском районе Ленобласти полиция ищет двух мальчиков, которые ушли гулять 10 сентября и до сих пор не вернулись.

Подростки 11 и 13 лет вышли из дома в деревне Келлози около 16 часов. На поиски мальчиков отправились наряды полиции.

В отдел полиции обратилась мать несовершеннолетних. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и области, у старшего мальчика светлые волосы, на ноге есть след от укуса собаки. На момент пропажи 13-летний подросток был одет в синие джинсы, черную кофту, имел при себе рюкзак. Его брат ушел в темной ветровке и черных брюках. У его имеется шрам на затылке.

Всех, кто располагает любой информацией о детях, просьба сообщить по телефонам: 89522227051, 89992413707 или 102.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли мальчиков, которые ушли из дома и не возвращались более двух суток. Поиски прекратили к утру. Активисты прозванивали больницы, прочесывали улицы.