Бетономешалка подбила троллейбус на проспекте Героев

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства аварии с троллейбусом в Красносельском районе.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла днем в субботу, 12 сентября. На проспекте Героев троллейбус столкнулся с бетономешалкой.

По данным ведомства, в результате никто не пострадал. Сейчас правоохранители ведут проверку по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Московском районе Петербурге. Там иномарка влетела в остановку общественного транспорта.