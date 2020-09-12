Бетономешалка подбила троллейбус на проспекте Героев

Бетономешалка подбила троллейбус на проспекте Героев
Проспект Героев. Фото: скриншот "Гугл"

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства аварии с троллейбусом в Красносельском районе.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла днем в субботу, 12 сентября. На проспекте Героев троллейбус столкнулся с бетономешалкой.

По данным ведомства, в результате никто не пострадал. Сейчас правоохранители ведут проверку по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Московском районе Петербурге. Там иномарка влетела в остановку общественного транспорта.

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