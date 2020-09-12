Пьяная женщина побила годовалую девочку в квартире на Ленинском проспекте

Из Красносельского района Петербурга в больницу забрали избитую девочку, которой всего год. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

Вечером 11 сентября правоохранители получили сообщение от гражданки о том, что в квартире одного из домов на Ленинском проспекте избили маленькую девочку. На место происшествия направили полицейских. Об этом сообщает 78.ru.

Уже ночью в полицию из детской больницы поступила информация о госпитализации ребенка, которому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные кровоподтеки и ушибы спины.

На месте полиция выяснила, что семья на профилактическом учете не состоит. Там же стражи порядка задержали находящуюся в гостях 42-летнюю женщину, которая была в пьяном состоянии. На нее составили административный протокол о мелком хулиганстве и поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина выстрелила в голову сожителю после совместной пьянки в Токсово.