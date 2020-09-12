Неадекват с пистолетом угрожал прохожим на улице в Петербурге

Неадекват с пистолетом угрожал прохожим на улице в Петербурге
Место происшествия на улице Пилотов. Фото: google.maps

Полиция Петербурга задержала 26-летнего мужчину из Псковской области, который ходил по городу с пистолетом и пугал горожан.

Об этом информирует городская пресс-служба ГУ МВД. Сообщается, что неработающий мужчина пугал своим неадекватным поведением прохожих рядом с домов №26 по улице Пилотов, что в Московском районе города. Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и охотно его демонстрировал окружающим.

Прибывшая на место происшествия полиция нашла пистолет венгерского производства, которым он размахивал, неподалеку от места задержания. Там же был найден магазин с патронами.

По факту незаконного хранения оружия правоохранительные органы открыли уголовное дело. Злоумышленник задержан и содержится в изоляторе. Также известно, что в прошлом мужчина был судим за кражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина выстрелила в голову сожителю после совместной пьянки в Токсово.

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