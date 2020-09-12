Конора Макгрегора допросили по делу о сексуальном домогательстве

Французская полиция арестовала бойца ММА Конора Макгрегора по обвинению в попытке сексуального изнасилования.

Как сообщает TMZ, в субботу, 12 сентября, ирландский спортсмен был арестован полицией Корсики после жалобы, поступившей правоохранителям. Сам инцидент с участием Макгрегора произошел 10 сентября в местном баре. В жалобе говорится, что якобы 32-летний боец непристойно себя вел, что и послужило поводом к обвинению. Сторона Макгрегора отрицает подобные заявления.

Спортсмена допросили в участке и отпустили. Отмечается, что ирландец приехал на Корсику вместе с невестой Ди Девлин.

Напомним, в марте прошлого года Макгрегор был задержан по подозрению в домогательствах, однако дело было прекращено. Спустя полгода бойцу предъявили обвинение уже в изнасиловании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Конор МакГрегор в очередной раз завершает карьеру.