Лавров пообещал, что Россия ответит на возможные санкции из-за дела Навального

Лавров пообещал, что Россия ответит на возможные санкции из-за дела Навального
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на западные санкции из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, если они будут введены.

В эфире телеканала «Россия 1» глава МИД напомнил, что Россия помнит про существование принципа взаимности в международных делах.

Глава российской дипломатии отметил, что Москва оценит действия Запада и только после этого будет выдана реакция. По словам Лаврова, Кремль не собирается оставлять подобные решения без ответных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские власти считают, что Москва несет ответственность за нарушения на выборах в Белоруссии. Также власти США недовольны массовым применением насилия против протестующих. В связи с этим Вашингтон рассматривает введение санкций против России.

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