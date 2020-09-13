Водитель и пассажир ВАЗ попали в больницу после удара «Газели» на проспекте Культуры

В Выборгском районе Петербурге выясняют обстоятельства аварии, в которой едва не погибли двое.

О ДТП сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла рано утром в воскресенье, 13 сентября.

По предварительным данным, ВАЗ разворачивался на проспекте Культуры и не пропустил «Газель», которая двигалась в попутном направлении.

В результате водитель и пассажирка ВАЗ оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Дворцовой набережной. В результате аварии участок оказался перекрыт.