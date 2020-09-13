Полыхающая «Газель» осветила Политехническую

Пожар на Политехнической улице. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Пожар на Политехнической улице. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об очередном пожаре в Калининском районе Петербурга, который произошел в воскресенье, 13 сентября.

Об этом горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, машина «Газель» сгорела на Политехнической улице. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Калининском районе Петербурга загорелось общежитие политехнического университета Петра Великого. Из здания эвакуировали 150 человек. Пожар тушили по повышенному номеру сложности.