Полыхающая «Газель» осветила Политехническую

Полыхающая «Газель» осветила Политехническую
Пожар на Политехнической улице. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об очередном пожаре в Калининском районе Петербурга, который произошел в воскресенье, 13 сентября.

Об этом горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, машина «Газель» сгорела на Политехнической улице. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Калининском районе Петербурга загорелось общежитие политехнического университета Петра Великого. Из здания эвакуировали 150 человек. Пожар тушили по повышенному номеру сложности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
газель калининский район новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний