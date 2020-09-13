В Московском районе злоумышленник вынес из квартиры бухгалтера более миллиона рублей

Правоохранительные органы расследуют дело о краже, случившейся в одном из домов на Витебском проспекте.

Вечером в пятницу, 11 сентября, в полицию обратилась 34-летняя женщина, являющаяся главным бухгалтером одной из компаний. Она рассказала, что неизвестный проник в её квартиру, украл 1 050 000 рублей и драгоценности на сумму 118 тысяч рублей. В жилище преступник попал через окно — для совершения противоправного деяния он отжал стеклопакет. После того, как добыча оказалась в его руках, злоумышленник поспешил скрыться. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Общий ущерб составил 1 168 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Органы правопорядка проводят розыскные работы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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