Кулаком по голове: в Петербурге неизвестный ударил постояльца хостела и украл у него телефон

Кулаком по голове: в Петербурге неизвестный ударил постояльца хостела и украл у него телефон
Пострадавшего менеджера ударили по голове. Фото: Pixabay

Полиция поймала мужчину, подозреваемого в ограблении гостя города.

В пятницу, 11 сентября, в правоохранительные органы Адмиралтейского района обратился 30-летней менеджер коммерческой организации, проживающий в одном из городских хостелов. Он рассказал, что днем на него напал неизвестный. Злоумышленник ударил заявителя кулаком в голову и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, украл мобильный телефон. После совершения преступного деяния преступник поспешил скрыться. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители оперативно отправились на поиски подозреваемого и сумели задержать его спустя два часа после обращения. Им оказался 29-летний бизнесмен, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали злоумышленника, укравшего у подростка мобильный телефон.

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