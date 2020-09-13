В Петербурге вновь открыли дамбу после шторма

В воскресенье днем, 13 сентября, после улучшения погодных условий, дирекцией КЗС было принято решение об открытии дамбы, створы которой сводились из-за угрозы наводнения.

Таким образом, затворы северных водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 в 15:44 снова начали движение для открытия.

Чуть позднее, в 16:15, началось открытие батопортов судопропускного сооружения С-1 и южных водопропускных сооружений.

Уже в 17:00 движение для судов было открыто полностью. Навигация продолжается в полном объеме.

Отметим, что непогода в Северной столице все равно продолжается. Сильные порывы ветра до сих пор представляют угрозу для деревьев и шатких конструкций, и, следовательно, для пешеходов. Поэтому очень важно оставаться внимательными и осторожными находясь на улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шторм закрыл петербургскую дамбу.