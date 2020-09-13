Борис Гребенщиков выступил на фестивале «Части света» в Петербурге

Посетители Юсуповского сада смогли насладиться в субботу, 12 сентября, живой музыкой в исполнении рок-музыканта Бориса Гребенщикова в рамках фестиваля музыки «Части света».

На мероприятии культовая группа Гребенщикова «Аквариум» представила поклонникам свой новый альбом «Знак огня». Однако, были исполнены и старые песни, снискавшие любовь фанатов рок-музыки. Также на сцене выступила петербургская группа Markscheider Kunst, джаз-трио «Цвет граната» и группа Juna из Казани. Об этом сообщает сообщили организаторы фестиваля в официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

Стоит отметить, что фестиваль проводится уже третий год подряд. В 2020 году, учитывая ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции, количество зрителей было ограничено из-за соображений безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Гребенщиков и «Аквариум» презентовали клип на песню «Бабушки».