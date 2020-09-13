СКА обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:2

Это – третья победа петербургской команды. Теперь армейцам с Невы удалось сравняться с ЦСКА.

Встреча СКА и «Нефтехимика» состоялась сегодня, 13 сентября, в рамках чемпионата КХЛ. В петербургской команде голами отличились Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, а Миро Ааллотнен смог забросить сразу две шайбы. Среди соперников удачно атаковали ворота СКА Александр Осипов и Павел Порядин, но этого было недостаточно, чтобы победить. В результате победили армейцы с Невы со счетом 5:2.

Напоминаем, что СКА выигрывает третий раз подряд, команда набрала девять очков за пять матчей. Теперь СКА и ЦСКА сравнялись и занимают лидирующую позицию в рейтинге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» отменили из-за вспышки коронавируса. Игра в рамках 7 тура РПЛ должна была состояться в воскресенье, 13 сентября, в Волгограде.