Матч РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» отменили из-за вспышки коронавируса

Российская премьер-лига выступила с официальным сообщением об отмене матча «Ротор» — «Краснодар» из-за обнаружения COVID-19 у игроков волгоградской команды.

Игра в рамках 7 тура РПЛ должна была состояться в воскресенье, 13 сентября, в Волгограде. Однако, еще в субботу, выяснилось, что коронавирусом заболели 7 игроков «Ротора». В настоящий момент они находятся на самоизоляции и получают соответствующее лечение. Сегодня же подтвердились новые случаи болезни в клубе.

Из-за понимания того факта, что клуб не сможет на 100% организовать безопасные условия для встречи, РПЛ в своем официальном аккаунте в Telegram сообщила об ее отмене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» заинтересовался в приобретении защитника «Интера» Жоау Мариу. В случае успешных переговоров 27-летний португальский полузащитник имеет все шансы присоединиться к сине-бело-голубым.